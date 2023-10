CE: mais de um milhão de absorventes são distribuídos a estudantes cearenses

Ao todo, medida beneficia 197.210 estudantes em situação de vulnerabilidade. De acordo com a secretária executiva de Gestão da Rede Escolar, Oderlânia Leite, além da entrega dos produtos, também são realizadas ações de conscientização sobre a importância do uso adequado dos absorventes.

Iniciativa foi instituída por meio da lei estadual Nº 17.574, de 2021, e atende público alvo inscrito no CadÚnico— com o objetivo de combater o impacto da pobreza menstrual no acesso escolar. A cada bimestre é distribuído um kit mensal contendo dois pacotes com oito unidades do produto.

Mais de um milhão de absorventes foram distribuídos para estudantes da rede de ensino estadual do Ceará em 2023. Conforme Secretária de Educação do Estado (Seduc), foram 1.183.000 itens entregues neste ano por meio da Política de Atenção à Higiene Íntima.

Ela explica que a ação é importante para diminuir e evitar incidências de doenças causadas pela falta de higiene menstrual. Além disso, ela pontua que estudantes menstruavam e sentiam vergonha de pedir absorvente, destacando que medida tem ajudado a evitar constrangimentos desse tipo.

Além da entrega de absorventes realizadas nas escola, também são realizadas ações de conscientização Crédito: Divulgação | Seduc

Iniciativa conta com o investimento de aproximadamente R$ 11 milhões do Governo do Estado. Segundo Oderlânia, recebem a ação as 751 escolas da rede, distribuídas nos 184 municípios cearenses.

"O Governo do Estado tem uma bandeira levantada, que é o cuidado com pessoas. Essa ação (entrega dos absorventes) também está dentro dessa perspectiva do Governo", destaca a secretária executiva.



Rede municipal distribuiu mais de 530 mil pacotes

Também em 2021 foi instituída, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), a Política Municipal de Atenção à Higiene Íntima e Saúde Menstrual. Iniciativa busca assegurar que estudantes da Rede Municipal Pública de Ensino tenham acesso garantido a esses itens de higiene íntima.