Conheça os recursos disponíveis no novo site do Anuário do Ceará

Novo site do Anuário do Ceará está mais interativo. Página traz informações sobre os municípios, educação, esporte, economia e cultura do Ceará Crédito: Reprodução site Anuário do Ceará

A product manager do O POVO, Brenda Câmara, conta que a página inicial recebeu a seção "Nevegue pelo Anuário", com cards ilustrados por ícones gráficos que direcionam o público pelos 14 capítulos. Junto ao texto, o conteúdo visual foi implementado para auxiliar a busca pela informação. Os ícones gráficos, inclusive, estão bastante presentes no novo site, tanto na home, como nos conteúdos. Para maior autonomia do navegante, gráficos interativos com opções de filtros estão incluídos em diversas seções. O jornalista responsável pela visualização de mapas e recursos digitais foi Wanderson Trindade. "Em seções que tem muitos gráficos e tabelas, optamos por não usar mais imagens como antes, e sim infográficos interativos através do Flourish, melhorando principalmente a experiência em dispositivos móveis", explica Brenda, responsável pelo design do site. Tráfego facilitado dentro do site do Anuário Além dos recursos na tela inicial, outras ferramentas foram implementadas em áreas mais específicas. Uma delas são os breadcrumbs (termo em inglês para migalhas de pão), dispositivos que permitem ao leitor voltar rapidamente a seções pelas quais ele já passou. A nomenclatura faz referência às trilhas ao ar livre, onde as pessoas usam migalhas de pão para marcar o caminho feito e não se perderem nas florestas, por exemplo. Outra atualização são os “acordeões”, utilizados em setores de muito texto no site. Esse recurso permite dividir o conteúdo em categorias, como, por exemplo, na seção "Guia das Cidades". O texto que antes estaria disposto de forma corrida, agora aparece seccionado, sem necessidade de que o leitor role várias vezes a página para consultá-lo.

A inspiração para o nome do recurso vem do popular instrumento do forró, que “abre e fecha” o seu fole para emitir som. Assim, o leitor pode abrir e fechar o texto, clicando nas abas correspondentes. Site preserva tradição do Anuário do Ceará Apesar da presença na web por meio do portal e de outras plataformas, como o Spotify, o Anuário do Ceará é essencialmente uma publicação impressa premium, que tem como principal foco o texto em papel. Para Brenda Câmara, essa foi uma das características mais respeitadas na produção do site, que apesar do uso de outros recursos, destinou um maior foco à experiência de leitura. Desde a escolha da tipografia até conceitos de design, como respiro e espaçamento, a legibilidade foi um preceito valorizado.