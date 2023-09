Shopping tem queda de energia no feriado de 7 de Setembro

O shopping informou, em nota, que "por conta de um problema técnico com a Enel, houve a interrupção no fornecimento de energia"

Na manhã desta quinta-feira, 7, algumas lojas do North Shopping Fortaleza, localizado no bairro Presidente Kennedy, ficaram sem energia elétrica. A informação foi repassada por clientes que estavam no estabelecimento no momento da queda de energia.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, aparecem clientes andando nos corredores e as lojas sem energia, com as portas fechadas.

O North Shopping Fortaleza informou, em nota, que "por conta de um problema técnico com a Enel, houve a interrupção no fornecimento de energia".