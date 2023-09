CE: Com comprovantes de pagamento falsos, dupla é suspeita de golpe em compras de celulares

Repórter Anuário do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) efetuou a prisão em flagrante de um homem, de 21 anos, e a apreensão de um adolescente, de 17 anos, pelo crime de estelionato. A ação policial aconteceu nessa terça-feira, 5, no município de Maranguape.

A prisão ocorreu após a PC_CE receber uma denúncia de que indivíduos estariam comprando aparelhos celulares e apresentando comprovantes de pagamento falsos, o que configura crime de estelionato. De acordo com as informações da PC-CE, essa seria a terceira vez que os suspeitos efetuavam o crime.