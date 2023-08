Entenda o uso de artes marciais em casos de importunação sexual

A delegada Jeovania Holanda comentou sobre o uso de artes marciais em casos de importunação sexual. No dia 4 de agosto, no Espírito Santo, uma adolescente de 16 anos imobilizou um suspeito de importunação dentro de um ônibus.

A reação não é recomendada, mas no caso do agressor que não estar armado e em uma situação em que a vítima tiver condições de fazer essa avaliação, a arte marcial se torna um instrumento fundamental, pois ela tem o controle do corpo dela e tem o controle da agressão, e pode usar o ato no movimento de defesa.



"Determinadas artes marciais, como o Jiu jitsu, te preparam, mesmo quando você tem um porte físico menor e seu agressor seja mais avantajado, tenha mais força. A técnica permite que, mesmo em desvantagem física, você consiga se sobressair, dominar e controlar o seu agressor", ressalta a delegada.

Conforme a delegada, essa situação possibilita a mulher fugir e procurar uma rede de apoio. "Procurar policiais, delegacias", descreve.

A delegada era uma das integrantes do projeto chamado "Paz por Elas", que envolvia a conscientização jurídica para a defesa da mulher e técnicas mais rápidas para defesa imediata. Foi um projeto que chegou até a ser incorporado pela Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará, mas que foi encerrado.

A delegada aponta a possibilidade de retomada dos projetos, mas ressalta que, atualmente, falta apoio para a iniciativa. É preciso estrutura de apoio para que seja possível ir até a periferia e colocar em prática o trabalho.



Professor aponta importância da defesa pessoal para mulheres e crianças

O professor Daniel Machado entende que a base do Jiu Jitsu é eficiente para casos de importunação sexual. Ele afirma que é possível, por exemplo, usando as técnicas, uma criança de 12 anos se libertar de um adulto. Conforme Machado, as artes marciais podem salvar a vida de uma pessoa.