Litoral entre Fortaleza e Pecém terá chuvas matinais até quarta-feira

Chuvas pontuais podem ser observadas entre os litorais de Fortaleza e do Pecém entre as madrugadas e manhãs até quarta-feira, 23, aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A entidade ainda afirma que condições estáveis de temperatura, com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, devem ser registradas durante o início desta semana.

As precipitações nas faixas litorâneas, assegura a Funceme, são ocasionadas devido a sua proximidade com zonas de instabilidade no Oceano Atlântico — ventos noturnos advindos do continente e que rumam em direção ao mar também contribuem para o incremento das chances de chuva.

Já em relação aos quadros de temperatura e umidade, a tendência é de que se registrem temperaturas máximas na casa dos 36º em municípios pertencentes à Região Central e Inhamuns, da Ibiapaba e do Litoral Norte. Por outro lado, áreas serranas situadas no Sul e no Noroeste do Ceará devem observar, durante a madrugada, temperaturas em torno dos 19º. Para Fortaleza e Região Metropolitana, a temperatura deve ter máxima de 30º e mínima de 25º.