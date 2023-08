CE se conecta à criminalidade na Amazônia a partir do tráfico, diz pesquisador

A análise é do geógrafo Aiala Couto, professor da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um dos principais especialistas sobre a dinâmica criminal na Amazônia Legal.

O Ceará faz parte desse ecossistema criminoso a partir do escoamento da cocaína que entra no País através da Amazônia, já que os portos cearenses são usados para levar a droga para o continente europeu.

Em sua fala aos jornalistas, o geógrafo afirmou que as conexões entre as atividades criminosas na Região Amazônica não começaram, mas se intensificaram no governo Jair Bolsonaro (PL).

No último dia 14 de agosto, ele foi um dos palestrantes do "Diálogos sobre Jornalismo, Segurança Pública e Democracia", evento realizado pelo Instituto Sou da Paz e pela Fundação Friedrich Ebert (FES) Brasil.

A O POVO, Aiala afirmou que, no Nordeste, as capitais — Fortaleza inclusa — são os grandes entrepostos comerciais do tráfico da cocaína produzida no Peru, na Bolívia e na Colômbia que entra pela Região Amazônica. Enquanto cidade turística, o consumo também a torna atrativa para o tráfico.

Ele destaca, porém, que os municípios que estão nessa rota também são afetados pelo tráfico. “A violência letal acompanha as rotas no interior do Ceará, pode pesquisar lá que você vai ver”, afirma. Cidades com 40, 50 mil habitantes que, antes, não eram violentas, agora, tornaram-se violentas, tanto no Ceará, quanto no Maranhão”.

Para Aiala, é preciso entender o fenômeno da interiorização da violência e que a cocaína que abastece o Sudeste depende da região Norte. “A cocaína que vende em São Paulo, Rio de Janeiro, ela sai da Fronteira, atravessa a Amazônia. Foi isso que deslocou esses grupos (facções do Sudeste) para a região Norte: ter a possibilidade de ter acesso e articular todas essas rotas, para fazer com que chegue no mercado do Sudeste ao mesmo tempo que possa, dali, conectar com outros mercados”.