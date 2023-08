Três serpentes peçonhentas são resgatadas no Maciço de Baturité

O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou três cobras peçonhentas nos municípios de Guaramiranga , Mulungu e Pacoti , localizados na região do Maciço de Baturité. As ações ocorreram entre os dias 13 e 15 de agosto.

Após o resgate seguro, os agentes encaminharam a serpente a um local apropriado.

Na manhã do último domingo, 13, uma cobra cascavel, de cerca de 1 metro e 30 centímetros, foi encontrada em um condomínio no município de Guaramiranga. O resgate foi realizado pelos policiais militares especialistas dentro do residencial.

No mesmo dia, à noite, o BPMA foi acionado para resgatar um filhote de cobra coral real de, aproximadamente, 15 centímetros. O animal foi encontrado em um imóvel no município de Pacoti.

As três cobras peçonhentas foram resgatadas nos municípios de Guaramiranga, Mulungu e Pacoti Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Ceará

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, as três serpentes foram entregues aos cuidados de pesquisadores e herpetólogos no Campus da Universidade Estadual de Pacoti.

Caso um animal silvestre seja encontrado, os agentes orientam que a população mantenha distância do animal e entre em contato com o Corpo de Bombeiros ou órgãos de proteção ambiental para realizar o resgate seguro.