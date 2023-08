Programa Favela 3D é implantado na Favela Inferninho, no Vila Velha

Iniciativa para impulsionar ações de transformação na Favela Inferninho, no bairro Vila Velha, na Capital, em um local de oportunidades, com garantia de dignidade à população. Local recebeu implantação do projeto Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), por meio de parceria do Instituto Pensando Bem, ONG que atua no território, a Gerando Falcões e Governo do Estado.

Acordo de cooperação foi assinado nesta sexta-feira, 18, em evento no local. A Favela Inferninho é a primeira do Ceará a receber a iniciativa Favela 3D e deve beneficiar mais de 600 famílias.

"A gente acredita que desigualdade social é combatida com oportunidade, através da tecnologia, da educação, do esporte, da cultura. Hoje, a gente atende crianças de 4 anos a idosos", explica Rutênio Florêncio, fundador do Instituto Pensando Bem.