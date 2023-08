143 pessoas são presas em operação de repressão de crimes contra crianças

A operação foi concluída no último domingo, dia 13 de agosto, e atuou em capturas em 51 municípios cearenses, dentre eles Fortaleza e cidades como Barbalha , Juazeiro do Norte , Crato e Sobral . Ao todo, foram realizadas 85 prisões em flagrante e cumpridos 58 mandados de prisão.

Nos dois primeiros dias de operação, seis homens foram presos em Fortaleza e no interior do Estado por abusar e estuprar crianças e adolescentes com idades entre cinco e 15 anos.

Ações policiais foram coordenadas pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A iniciativa aconteceu diante do aniversário de 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 13 de julho de 1990.

Sobre a operação, a Diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Janaína Braga destaca a importância das denúncias "para que os fatos cheguem ao conhecimento da polícia judiciária para que sejam dado início às investigações para que as provas sejam coletadas".

Ela coloca que, apesar de muitas vezes crimes como esses serem praticados longe dos olhos de testemunhas e vítimas não consigam expressar diretamente o que aconteceu, é também possível que elas se expressem através de ações e comportamentos, como por meio de desenhos ou mudanças de comportamento como o isolamento de amigos e familiares.

"Então ao menor sinal de violência, procurar uma delegacia mais próxima, procurar uma delegacia especializada", orienta Janaína.

Municípios onde aconteceram capturas

Abaiara, Acopiara, Alcântaras, Aracati, Arneiroz, Aiuaba, Barbalha, Beberibe, Canindé, Camocim, Capistrano, Cariús, Cascavel, Catarina, Caucaia, Chaval, Crateús, Crato, Cruz, Croatá, Cedro, Eusébio, Fortaleza, Ibiapina, Icapuí, Iguatu, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itarema, Independência, Ipueiras, Ipu, Jaguaretama, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Maracanaú, Mombaça, Mucambo, Nova Olinda, Pacatuba, Pentecoste, Quixadá, Quixeramobim, Redenção, Russas, Senador Pompeu, Sobral, Tianguá, Trairi.