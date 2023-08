Ceará é o estado do Nordeste com mais internações por atropelamentos em 2023

Um levantamento produzido pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) aponta que o Ceará é o estado nordestino com o maior número de internações de pacientes atropelados em 2023. Apenas no primeiro semestre deste ano, 915 pessoas envolvidas em acidentes no trânsito precisaram ser hospitalizadas — número 10,6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Os dados veiculados pela associação sobre os seis primeiros meses de 2023 ainda expressam que o Nordeste — com 2.802 internações — é a terceira região brasileira mais atingida pela violência no trânsito.

O pódio nacional dos estados com mais pessoas atingidas durante o primeiro semestre deste ano é composto por Goiás (6.402), São Paulo (3.077), Minas Gerais (2.457), Rio de Janeiro (966) e Ceará (915). Dos cinco, apenas o Ceará teve redução quando comparado com o mesmo período de 2022.

Em todo o País, 18.798 indivíduos atropeladas precisaram se hospitalizar durante os seis primeiros meses deste ano. Em comparação com o mesmo intervalo de 2022, há um aumento de 12,9% nas internações.

Acidentes de trânsito: internações aumentam em todas as idades

Tendo como base o primeiro semestre de 2023 no panorama nacional, o estudo mostra um aumento de 37,9% no número de internações de pessoas entre 60 a 69 anos em comparação a mesma faixa de 2022.

Ademais, indivíduos na faixa dos 70 aos 79 anos e dos 80 anos também viram, em 2023, a taxa de hospitalização decolar: os crescimentos registrados foram de 26,6% e 34,2%, respectivamente.