Professora desenvolve jogo de personalidades negras e indígenas do Ceará

O jogo é composto por 20 cartas divididas em 10 personalidades negras e personalidades indígenas, sendo 5 homens e 5 mulheres e 10 cartas com símbolos que são ligados a estas personalidades. As cartas contam ainda com textos que descrevem as imagens e símbolos ilustrados.

Unir o brincar ao aprender pode ser uma boa estratégia quando o assunto é história. E pensando em uma maneira de prender a atenção de quem está no processo de conhecer a história, a professora e jornalista Luizete Vicente desenvolveu um jogo de cartas que conta de forma lúdica, a história de personalidades negras e indígenas do Ceará.

A idealização da jornalista tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará por meio do II Edital Cultura Infância 2022, na categoria pesquisa e formação e será entregue nas escolas do Estado do Ceará.