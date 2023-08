Audiência vai avaliar medidas emergenciais no atendimento de pacientes com câncer no CE

Encontro, no próximo dia 30 de agosto, mediado pelo Ministério Público Estadual (MPCE), irá analisar as ações realizadas nos últimos 30 dias quanto à crise de saúde e proposta de divisão dos recursos pelas três esferas administrativas

No próximo dia 30 de agosto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) irá realizar nova audiência pública para avaliar as soluções emergenciais adotadas quanto ao atendimento oncológico no Ceará. O encontro irá analisar as ações realizadas nos últimos 30 dias quanto à crise de saúde, que foi discutida pelo órgão no dia 26 de julho. A próxima reunião está marcada para ocorrer no auditório das Promotorias de Justiça Cíveis e Especializadas, em Fortaleza, a partir das 8h30min.

LEIA MAIS | Pacientes com câncer do Interior enfrentam estrada e filas de madrugada por atendimento em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as medidas que serão analisadas estão as soluções para as filas nas redes de saúde estadual e municipal para o tratamento da doença. Além disso, medidas quanto à recusa no atendimento de novos pacientes em unidades particulares conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Também uma proposta sobre parceria para o tratamento dos pacientes oncológicos do Estado, com divisões de 50% de recurso da União, 25% de recurso do Estado e 25% de recurso do Município de Fortaleza deverá ser analisado no encontro.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) se comprometeram a discutir essa proposta junto ao Ministério da Saúde nos próximos 30 dias e devem apresentar o resultado das conversas na próxima audiência.

Na reunião, também é esperado que a Sesa apresente um Plano de Implantação do Serviço de Oncologia do Hospital Vale do Jaguaribe (HRVJ). A ampliação do serviço tem previsão para iniciar em setembro deste ano. Na medida, deverá ser evidenciada a quantidade e tipos de serviços que serão ofertados no Interior do Estado.