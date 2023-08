Ceará terá tempo seco e temperatura pode chegar a 36º neste final de semana

Tempo no estado deve permanecer estável com poucas ou sem nuvens, segundo previsão da Funceme

O tempo deve manter-se estável no Ceará, durante este sábado, 5, e domingo, 6 de agosto, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com chance de chuvas isoladas nos litorais de Fortaleza e do Pecém.

Entretanto, devido às altas temperaturas, o tempo deve se manter seco, com 20% de umidade relativa do ar, 40 pontos percentuais abaixo do ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A temperatura máxima nesse final de semana é de 36º, que deve ocorrer no período da tarde, principalmente em municípios nas regiões da Jaguaribana, Cariri, Ibiapaba, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns.

Para o período, a mínima esperada é de 17º, no início da manhã, principalmente, também, no Cariri, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns.

Durante os dois dias, o céu deve permanecer com poucas ou nenhuma nuvem. Podem ocorrer chuvas nas madrugadas de sábado e domingo nos litorais de Fortaleza e do Pecém, devido ao sistema de brisa terrestre.

Na faixa litorânea do estado, também devem ocorrer rajadas de vento de até 45 km/h na faixa litorânea do estado durante o final de semana.