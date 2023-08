Pizzaiolo em Aurora extorquia vítimas após troca de fotos íntimas, diz Polícia

Um pizzaiolo foi capturado em cumprimento de um mandado de prisão da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa terça-feira, 1º, em Aurora. Ele é suspeito de extorquir mulheres após conhecê-las em aplicativo de relacionamentos. A investigação aponta que o preso se passava por mulher para conversar e obter fotografias intimas das vítimas do sexo feminino. Em posse dos arquivos, ele passava a extorqui-las.

O pizzaiolo Vanildo da Silva Tavares, de 32 anos, já respondia a dois crimes de extorsão contra mulheres e um de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.



Os casos de extorsão foram registrados nos anos de 2017 e 2019. As investigações mostram que o homem agia da mesma forma, sempre usando um aplicativo de relacionamento e fingindo ser mulher para conversar com outras mulheres. As informações são da delegada Francisca Suerda, titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte.

Os levantamentos da PC-CE mostraram que, após ganhar confiança, ele simulava uma troca de fotos íntimas. Apenas as fotos das vítimas eram verdadeiras. Depois disso, o pizzaiolo exigia dinheiro para não divulgar as fotos.

Em 2019, ele usou o aplicativo de relacionamento para se aproximar de uma vítima específica e a convidou para conversar em outro aplicativo de mensagens, conforme a investigação. Depois, ele teria passado a conversar com a moça por um perfil falso e marcado um encontro, mas não apareceu. De posse de fotos e vídeos íntimos da vítima, o homem então teria passado a exigir dinheiro para que não divulgasse os arquivos.

A vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro. Com o acompanhamento da equipe policial, a mulher marcou um encontro para entregar a quantia, mas apareceu acompanhada da Polícia, que realizou a prisão em flagrante.

Posteriormente, Vanildo foi colocado em liberdade. A PC-CE, por sua vez, solicitou a prisão dele, que foi expedida pela Justiça. Além desse caso, há outro processo, na Delegacia Regional de Juazeiro, em que o homem foi acusado pelo mesmo crime. Nesse outro caso, ele exigiu de uma mulher o valor de aproximadamente R$ 2 mil para não divulgar as fotos intimas dela.

Além desses dois processos de extorsão, ele responde a uma lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a ex-companheira.

Durante as investigações policiais, que resultaram na prisão do acusado, a delegada verificou que o homem vivia no município de Aurora, estava em um relacionamento conjugal e ainda tentou fugir.

No momento, o suspeito está preso e se encontra à disposição da Justiça.

Cuidados em aplicativos de relacionamento

A delegada Francisca Suerda, da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, recomenda uma série de cuidados na hora de conversar com pessoas em sites de relacionamento. Uma das precauções é evitar colocar informações pessoais ou vincular os perfis de site de relacionamentos aos perfis de relacionamento profissional e pessoal, como Instagram e Facebook, que passam diversas informações sobre seus gostos pessoais.

Essas informações pessoais atraem golpistas, coforme ela. Profissão, nome completo e outros dados específicos, como situações financeiras, devem ser omitidos nos sites de relacionamento.

A desconfiança é aliada da mulher que se utiliza desses aplicativos, segundo ela. É preciso ficar atenta a sinais de pessoas que buscam, apressadamente, migrar a conversa para outros aplicativos, usuários que solicitam fotografias íntimas sem ao menos conhecer, pessoas que solicitam informações sobre local de trabalho e ganhos financeiros.

No caso de encontros, a mulher deve optar por locais públicos. A delegada orienta que as mulheres recusem encontros em locais ermos.