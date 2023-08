Família faz sorteio para comprar equipamento necessário a tratamento de menina

A criança sofre com distúrbio do Neurodesenvolvimento e precisa do equipamento para manter-se ativa

Uma família de Mucambo busca ajuda para conseguir comprar um treinador de marcha, necessário para o tratamento de reabilitação da pequena Maria Gabriela, de 5 anos. O equipamento está avaliado em torno de R$ 6 mil.

A criança tem uma síndrome rara, chamada de distúrbio do Neurodesenvolvimento, responsável por causar nela movimentos involuntários. Como consequência da condição, a pequena sofre com Distonia Primária e apneia do sono.



Apesar de fazer tratamento para reabilitação cotidianamente, Maria Gabriela precisa do acessório para manter-se ativa. A falta do equipamento fez com que a criança tivesse um de seus tendões atrofiados. Outros nervos também podem ser afetados caso ela não se movimente com frequência.



"Como o seu problema afeta os nervos, ela precisa estar ativa para que eles não atrofiem. Atualmente, estamos em campanha, fazendo sorteio de brindes para que possamos comprar um treinador de marcha, com o intuito de a auxiliar no dia a dia e na fisioterapia", diz Antônia Natália, mãe da menina.



Serão disponibilizados 400 números para o sorteio, que vai ser realizado por meio da no Instagram @xgabriela.gnao1. Cada ponto custa R$ 5. Doações avulsas também podem ser realizados por meio da chave pix 88997787423.