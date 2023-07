Festival Halleluya vai ter show em homenagem aos 25 anos do evento

Momento deve acontecer no último dia da festividade, programado para o domingo, 23, e vai reunir artistas que se apresentaram no festival desde a sua primeira edição

A 25ª edição do Festival Halleluya, que teve inicio na noite dessa quarta-feira, 19, vai reúne artistas que passaram pelo palco principal do evento desde a sua primeira edição — realizada em 1997. Momento deve acontecer no último dia da festividade, programado para o domingo, 23.

De acordo com o diácono Vitor Aragão, que faz parte da organização do festival, o "Show dos 25 anos do Halelluya" é uma forma de homenagear a história do evento, que deu seus primeiros passos ainda no anfiteatro do Parque do Cocó, há quase trinta anos.

"Ele (show) reúne artistas daquela primeira edição (...) até artistas de hoje", diz o religioso. Dentre os nomes confirmados para a noite estão: Ir. Kelly Patrícia, Léo Dominus, Celina Borges e Ziza Fernandes.

Na noite desta quarta, já subiram ao palco nomes reconhecidos nacionalmente como o grupo Rosa De Saron. Para os próximos dias, os fiéis devem presenciar ainda atrações diversas, incluindo: Missionário Shalom, Amor & Adoração, Jake Trevisan e Pe. Fábio de Melo.

Confira a programação:

Quinta-feira (20/07)

Entretons

Ana Gabriela

Thiago Brado

Davidson Silva

Sexta-feira (21/07)

Adriana Arydes

Suely Façanha

Pe. Fábio de Melo

Adoração & Vida

Banda Reale (it)

Sábado (22/07)

Yuri Costa

Naldo José

Missionário Shalom

Amor & Adoração

Cosme

Jake Trevisan

Domingo (23/07)

Ir. Kelly Patrícia

Léo Dominus

Celina Borges

Eugênio Jorge

Ziza Fernandes