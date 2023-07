Editoria de Cidades do O POVO ganha duas novas colunas quinzenais

Produções serão comandadas pelos jornalistas Cláudio Ribeiro e Daniela Nogueira. Coluna estarão disponíveis no impresso e no online

A editoria de Cidades do O POVO ganha duas novas colunas a partir desta segunda-feira, 10. As produções, comandadas pelos jornalistas Daniela Nogueira e Cláudio Ribeiro, vão entregar quinzenalmente desde um conteúdo mais leve a um de profundidade. As colunas estarão disponíveis no impresso e no online.

Nesta segunda-feira, 10, a coluna Flor do Lácio sai da editoria de Economia e terá a sua primeira publicação em Cidades. Por meio do espaço, a jornalista Daniela Nogueira realiza uma conversa com os leitores sobre o uso cotidiano da língua portuguesa, de "um modo mais leve, didático e simples".

A coluna, que surgiu inicialmente na Rádio O POVO CBN, completou em junho último um ano de publicação no impresso e no digital. O nome "Flor do Lácio" se refere à língua portuguesa e é uma expressão usada pelo poeta brasileiro Olavo Bilac ao se referir ao idioma português como a última das filhas do latim.

"Lacio é uma cidade italiana onde era falada a língua latina. Do latim derivam o francês, o espanhol, o italiano e o português. E a língua portuguesa foi a última derivada. Daí, vem a citação de Bilac como 'a última flor do Lacio'", explica a jornalista.

Como afirma Daniela, "o objetivo (da coluna) não é expor um monte de regras, por mais que elas existam e sejam apresentadas". "A ideia é expressar, por meio de exemplos, de efemérides e de datas factuais, o uso adotado pela gramática normativa, mostrando como aquele assunto é cobrado em situações formais, mas que a linguagem informal não pode ser negada. Ela existe e é uma representação real e cotidiana", conta.

A coluna Flor do Lácio será publicada quinzenalmente às segundas-feiras e se alterna com a coluna sobre segurança pública assinada por Ricardo Moura.

De acordo com André Bloc, editor-chefe de Cidades, a produção chega para trazer "mais leveza" ao início da semana, se revezando com a coluna de segurança pública – que traz um "conteúdo mais difícil".

"Há muito tempo a gente busca um conteúdo leve, que consiga dar um equilíbrio para o conteúdo mais difícil da coluna do Ricardo Moura. Bastava, no fim, olhar ali para a Economia para "puxar" a Flor do Lácio para nós", explica Bloc. "Assim, em uma segunda temos segurança pública, sob a avaliação de um especialista na área, e na seguinte temos a riqueza da língua portuguesa, detalhada por quem domina todos os pormenores dela."

Coluna propõe um olhar mais profundo sobre a Cidade

Já no sábado, 15, será a vez da estreia da coluna Cláudio Ribeiro, que leva o nome do autor. Por meio do conteúdo, que também será publicado de forma quinzenal no impresso e no online, o jornalista vai levar o leitor a conhecer ou "reconhecer" lugares e pessoas de Fortaleza.

"É uma coluna sobre lugares e personagens que nem imaginamos que existam. Ou sabemos e não tentamos ouvir, parar para saber a respeito. Subestimamos muito os recantos e os anônimos. As melhores biografias e os grandes momentos são os que nos surpreendem. Não há desimportâncias", explica o jornalista. "A ideia é encontrar histórias, apresentar, valorizar. E a coluna vai se pautar pela andança mesmo. Não há nada certo. É o que está na rua. Gentes, lugares, histórias."

Para Bloc, "a coluna Cláudio Ribeiro vem para mostrar a profundidade do olhar do repórter". "O Cláudio é alguém com vivência, experiência, inteligência e texto foras de série. Tem coisa que só ele poderia notar — e é isso que queremos sublinhar. É uma chance de mostrar Fortaleza da forma que ele vê. É jornalismo de cidades por excelência", expõe o editor-chefe, lançando um olhar sobre o trabalho executado por Ribeiro.