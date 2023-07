Bugueiro suspeito de estuprar turista da Dinamarca no Ceará é solto em audiência de custódia

A garota de 16 anos de idade estava com a família de férias no Ceará. Os parentes pedem Justiça em relação ao caso

Uma adolescente de 16 anos de idade, que mora da Dinamarca, veio ao Ceará em um passeio de férias com a família. A turista foi vítima de estupro na praia do Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza. O suspeito, um bugueiro que atua com passeios turísticos, foi preso em flagrante no último dia 30 de junho, mas colocado em liberdade durante audiência de custódia no dia 1º.



A família mora da Dinamarca, mas um dos genitores tem nacionalidade brasileira. Todos estavam no Paracuru. Conforme os autos obtidos pelo O POVO, as testemunhas relatam que a jovem foi atraída pelo homem para comprar cerveja. Eles foram tomar banho na orla e a garota foi estuprada.

A jovem teria voltado chorando e com hematomas. O suspeito do crime desapareceu e a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de estupro.

Nycolas Matheus Melo Rocha, 25 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Paracuru. No dia seguinte ele foi colocado em liberdade durante audiência de custódia.

De acordo com o advogado que representa a família da vítima, Ramon David, a família da adolescente pede justiça em relação ao caso, pois o homem não permaneceu mais de 24 horas preso. Eles seguem no Ceará e vão embora na próxima semana para a Dinamarca.

Conforme o advogado, a família está abalada e a adolescente não quer sair de casa depois desse trauma. "Quando souberam da soltura dele na audiência de custódia, sem tornozeleira a família ficou com medo, pois estão em Paracuru. Eles tem medo até de sair", ressalta.

Conforme o advogado, o que é mais estarrecedor é que se trata de um bugueiro de passeios turístico, que leva as pessoas para lugares afastados. E relata que a impunidade pode fazer com que outros casos possam acontecer na região neste período de alta estação. Há um laudo que comprova as lesões e o homem ainda não teve a prisão decretada pela Justiça.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que o caso foi registrado pela Delegacia Municipal de Paracuru, que segue com oitivas para investigar os detalhes sobre o caso. As investigações continuam.