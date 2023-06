Queima de fogos no São João: confira cuidados com os pets

Em meio às comemorações das festas juninas, cresce a preocupação das pessoas que têm animais domésticos em casa por causa da queima de fogos de artifício e de bombas. Dúvidas surgem sobre maneiras de proteger os bichinhos.

O barulho da queima de fogos faz com que muitos animais de estimação se assustem e fujam de casa, correndo o risco de serem atropelados ou de terem convulsões. Por terem uma sensibilidade auditiva maior, os cães acabam sendo mais propensos a sofrer com os fogos e bombas.

À rádio O POVO CBN Cariri, Daniele Frutuoso, professora do curso de Medicina Veterinária da UniLeão, afirmou que os tutores não devem deixar os pets sozinhos em casa em meio à queima dos explosivos. “É muito importante não deixar o animal só. Se o pet gosta de um cantinho para se esconder, é importante deixar esse local com um acesso facilitado”, aponta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A professora também pontua que os pets precisam estar em um local fechado para que os barulhos não os afetem de maneira grave — essa medida ainda é importante para impedir que o pet tente fugir de casa.

“É necessário que o animal esteja em um local sem a presença de ruídos, sem janelas e com o tutor ao lado. Uma técnica que pode ser usada é a de colocar música relaxante para o pet ouvir e amenizar um pouco o barulho. Entretê-los com brincadeiras e petiscos é outra saída”, disse Daniele.

Caso o tutor precise deixar o pet em casa, a docente lista algumas ações que podem ser tomadas para impedir maiores consequências. “Pode-se colocar algodão ou uma borracha no ouvido do bichinho para que o barulho possa ser amenizado. Outra técnica que pode ser feita é a da bandagem, que consiste em envolver uma atadura no pescoço do pet e debaixo de suas patas”, concluiu.