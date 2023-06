Sobral apresenta a segunda maior temperatura máxima desta segunda-feira, 26, em todo o Nordeste

O município de Sobral, situado na região norte do Ceará, apresentou 34,7ºC de temperatura máxima nesta segunda-feira, 26, tornando-se o segundo mais quente da região Nordeste. A cidade cearense só ficou atrás de Imperatriz, no Maranhão, que registrou 34,8ºC. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Além de Sobral, Amontada, com máxima de 34,1ºC, também compõe a lista dos municípios nordestinos mais quentes — a cidade também está localizada no norte cearense.

Na última quarta-feira, 21, o estado do Ceará também se destacou pelas elevadas temperaturas. Naquele dia, Jaguaribe apresentou 35,5 ºC e foi a cidade do Nordeste mais quente.

Previsão do tempo

De acordo com a Funceme, é esperado um tempo estável para a maior parte do território cearense entre esta segunda-feira, 26, e esta terça-feira, 27. Alguns pontos do Estado, no entanto, podem receber chuvas fracas e passageiras, com a faixa litorânea mais propícia a observar tal cenário.