Urna de missionário cearense morto no Quênia chega ao Ceará na próxima semana

A urna do missionário cearense morto no Quênia deve chegar ao Ceará no dia 27 de junho, próxima terça-feira, para realização de cerimônia fúnebre. Francisco Barbosa foi sequestrado e morto após sair de casa para ir ao supermercado, em Nairóbi, capital queniana, onde cumpria missão religiosa.

As homenagens terão início no dia 26, em Trindade, Goiás, na igreja Missão Cristã Mundial. No dia seguinte, a urna segue para a cidade natal do pastor: Varjota, a 272 km de Fortaleza.

Foi no dia 7 de junho que "Chiquinho", como era conhecido, saiu de casa para ir ao supermercado, por volta das 15 horas. Mais tarde, testemunhas avistaram o carro do pastor em alta velocidade com um grupo de jovens que seriam os sequestradores.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três dias depois, em comunicado oficial nas redes sociais, Franciane Barbosa confirmou a morte do marido e relatou que Francisco foi executado a tiros dentro do próprio carro por dois homens que, em seguida, atearam fogo ao veículo com o corpo dentro.

A Embaixada do Brasil no Quênia afirmou que o crime foi registrado por câmeras de segurança e está sendo apurado para identificação dos suspeitos.

O missionário Francisco morava no Quênia com a mulher desde 2011, onde fazia um trabalho com crianças, viúvas, refugiados e igrejas locais.