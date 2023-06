Promotora cobra da SSPDS dados sobre saúde mental de policiais e cogita mandado de busca na SSPDS

Ministério Público realizou audiência pública após pedir dados à SSPDS sobre saúde mental dos profissionais de segurança desde setembro do ano passado e não ter resposta. Promotora cogitou pedir mandado de busca e apreensão e de condução coercitiva na secretaria. Pasta lançou nota de repúdio contra a fala da promotora de Justiça

A promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa questionou, durante audiência pública sobre saúde mental de agentes de segurança, a falta de dados sobre o número de afastamentos de profissionais de segurança pública para tratamento de saúde. A promotora ressaltou que desde setembro o Ministério Público do Ceará (MPCE) enviava ofícios à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em busca desses números e não tinha qualquer tipo de resposta. A audiência foi realizada na segunda-feira, 12, em Fortaleza.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não participou e enviou o secretário-adjunto, Sérgio Pereira. No início da audiência, ao indagar sobre os números ao representante do secretário da Segurança, ela questionou se havia necessidade de um mandado de busca e apreensão na SSPDS ou de condução coercitiva para que o MPCE pudesse ter acesso a essas informações. O secretário-agjunto Sérgio Pereira pediu respeito em razão do comentário da promotora. "É desnecessário a senhora ameaçar representar por uma busca e apreensão em uma secretaria".

Na audiência, estavam representantes da Secretaria da Saúde de Fortaleza e do Ceará, além de Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Cada um falou sobre as ações e cuidados de saúde mental adotadas e os atendimentos. Os profissionais divulgaram números sobre afastamentos e atendimentos.

A SSPDS divulgou nota de repúdio a fala da promotora, classificando o comentário como grosseiro. "As declarações da promotora foram grosseiras e destoam completamente da respeitosa relação existente entre as instituições. A pasta ressalta que que mandados de busca e apreensão e condução coercitiva são medidas cautelares utilizadas durante a investigação de um crime, o que definitivamente, não se aplica à situação em debate", relata a SSPDS.