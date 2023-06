Investigação de tortura contra presos teve 72 laudos concluídos em 24h, mais de 100 depoimentos e seis policiais penais réus

A investigação do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do Ministério Público, que resultou no afastamento dos seis policiais penais por crime de tortura contra 72 presos no IPPOO II, em Itaitinga, na Região Metropolitana, foi concluída em menos de 10 dias. Neste período, em setembro de 2022, foram analisados o circuito interno da unidade e foram ouvidas mais de 100 pessoas. O material tornou-se uma queixa-crime, uma denúncia de mais de 50 páginas. Foram seis dias de audiência no processo, que atualmente, está em trâmite na 1ª Vara da Itaitinga, em fase de instrução. Os seis agentes públicos se tornaram réus.

De acordo com a promotora de Justiça Anna Gesteira, a Denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi recebida e decretada a prisão preventiva com afastamento das funções da equipe da direção da unidade. Foram seis dias de audiência e todas as partes foram ouvidas. Atualmente foram requisitadas diligências pelo Ministério Público e também da defesa, que devem ser apresentadas nos memoriais e em seguida a sentença. Os policiais penais foram presos, mas atualmente estão livres e afastados das funções.

De acordo com o promotor de Justiça Nelson Gesteira, também entrevistado pelo O POVO, a investigação da operação Martírio teve início durante uma audiência em setembro de 2022. "Estávamos ouvindo um interno do IPPOO II em um pedido de providência e esse interno teria denunciado uma violência sofrida em Pacatuba e ele disse que esse fato foi besteira. Peia foi ontem na cela B1. Fiquei com aquilo na cabeça e foi feito termo de audiência e pegamos mais informações, o que tinha acontecido e pegamos alguns dados e comum acordo nos deslocamos os três (juiz, promotor e servidor público), mais um servidor da vara, até o IPPOO2 para constatar a denúncia", relata.

O promotor descreve que entrou no pátio e haviam aproximadamente 30 presos e nenhum deles possuía qualquer sinal de agressão física, todos estavam sentados com a mão na cabeça em procedimento. Eles ficam sentados com a mão na cabeça por questões de segurança. O interno não fica algemado, mas se ele quiser ser atacar será visualizado por estar com as mãos para cima. O procedimento não é desumano, o que é desumano, conforme Nelson, é o preso na fila de procedimento ser agredido sem que esteja em situação de resistência.

Nelson Gesteira destaca que o grupo seguiu no corredor das celas e foi perguntado aos internos das celas se tinha alguém lesionado todos levantaram as mãos. Eram 72 internos lesionados, alguns com lesões mais leves e outros com maiores manchas rochas, pés, costas e machucados da ação da tonfa. Todos foram fotografados e individualizados. Foi feito contato telefônico com o promotor Humberto Ibiapiana, Rodrigo Bona, que é o responsável pela Controladoria Geral de Disciplina, da delegada de Assuntos Internos, Adriana Câmara e o secretario da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, que encaminhou o Grupo de Apoio Penitenciário (GAP), pois seria providenciado o afastamento da direção dos policiais penais que estavam no plantão. "O secretário se mostrou indignado com a situação e ali, imediatamente, administrativamente, ele afastou toda a direção da unidade de designou um interventor e providenciou a logística para o exame de perícia médica legal", ressaltou.

A governadora Izolda Cela tomou ciência do ocorrido e foram designados peritos para acompanhar o caso. O promotor relatou que tudo precisava ser rápido para que as provas fossem preservadas. Foram designados quatro delegados de Polícia e os profissionais do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do MPCE..

O promotor destaca há investigação outras denúncias de tortura em outros eventos, em dias anteriores, que atingiram outros presos em outras áreas. "Há outras ações e quatro inquéritos com quatro investigações distintas, mas de outros internos de outras alas na mesma unidade", comenta.

Uma parte desse processo está em sigilo, que foi colocado pela Justiça, com o objetivo de preservar endereços e informações pessoais dos policiais penais e outra com o objetivo de não colocar em risco o funcionamento do sistema prisional cearense.

Transgressões disciplinares: prática de punir presos, com violência, pelas ações de um só interno

De uma forma geral, Nelson Gesteira destacou que há uma prática transgressiva de punir vários presos pelas ações de um só interno, como uma forma de servir de exemplo. São ações como derrubar a quentinha no chão, trazer barbeador para dentro da cela, pois é um instrumento cortante e na abordagem ao interno ele se excede. "Não é o procedimento é o excesso que é praticado pelo servidor público".

É a deturpação do procedimento que faz com que o ato de violência não seja pedagógica. A disciplina, a existência de uma ala disciplinar, por exemplo, não é ilegal. Nesta ala, que é chamada pelos presos de "tranca" eles não recebem visitas e recebem o banho de sol, mas não com os demais presos. Ele está respondendo um processo disciplinar, que é iniciado na unidade, mas que vai é analisado pela Justiça. "O errado é utilizar agressão física como punição", comenta.

Facções criminosas dominavam presídios cearenses e lucravam milhões

No período de 2014, 2015 e 2016, o promotor do Nuinc destaca que foi o pior período em relação a direitos humanos e ao controle das unidades prisionais. O poder de comandar os presídios cearenses era das organizações criminosas, que passou a lucrar milhões. O sistema prisional tornou-se um negócio milionário, pois os chefes das organizações colocavam preços até nas quentinhas que eram servidas pelo Estado. As quentinhas entravam até certo ponto da unidade e eram recebidas pelos presos, que cobravam valores pela alimentação.

Movimentação de policiais militares do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), no muro da Unidade Carrapicho, em Caucaia, em 23 de maio de 2016 Crédito: JULIO CAESAR/O POVO

O uso desenfreado dos aparelhos celulares e a entrada desses equipamentos nos presídios também tornou-se fonte de renda para o crime. Os golpes por telefone, praticados pelos internos, geravam milhões. Os valores eram transferidos para contas de "laranjas".

As rebeliões de 2016, que resultaram em 14 mortes em 72 horas no sistema penitenciário, trouxeram a tona o que ocorrida dentro das unidades. Por meio de aparelhos celulares com câmeras, os internos filmavam presos incendiando em colchões. Do lado de fora, as esposas dos detentos faziam manifestações, queimavam pneus. A situação, que, com o passar do tempo, ultrapassou os muros da unidade, atingiu viadutos, prédios públicos e fez com que a Força Nacional fosse acionada para o Ceará.

Coluna de viaduto atingida por explosão criminosa em Caucaia. Suspeita pelo crime foi absolvida Crédito: Via WhatsApp O Povo

Em 2016, 50 presos foram mortos no sistema penitenciário cearense. Desses casos, reportagem do O POVO apontou que 10 foram elucidadas. Naquela época, o MPCE concluiu um relatório que oficializava a presença de três organizações criminosas dentro das penitenciárias do Ceará, sendo elas o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho (CV) e a Guardiões do Estado (GDE).

Para o promotor Nelson Gesteira, acabar com os procedimentos nas prisões é voltar ao passado e situação de 2014, 2015 e 2016. O POVO apurou que o Primeiro Comando da Capital enviou milhões ao Ceará no intuito de que denúncias fossem realizadas. Em abril deste ano, tampas de quentinhas foram apreendidas usadas para comunicação entre detentos. A investigação do MPCE ainda constatou que a meta de uma determinada facção era de 70 denúncias de agressão por cada visitante.

Principais pontos para o combate de tortura nas unidades prisionais

O POVO listou principais pontos que o promotor Nelson Gesteira destacou que contribuiriam para a redução da violência nas unidades prisionais.

1. fiscalização: a fiscalização dos juízes, promotores, defensores públicos nas unidades prisionais, atualmente, são fundamentais para inibir os casos de tortura nas unidades prisionais. O diálogo com os interno e a circulação nas penitenciárias tornou rotina.

2. Formação: a formação e o acompanhamento dos profissionais no sentido de um trabalho humanizado é fundamental para os policiais penais

3. Acompanhamento psicológico: promotor cita a importância de um acompanhamento psicológico para policiais penais em um geral, pois a segurança pública é uma área em que há pressão, há riscos e a necessidade de ver que o profissional é um ser humano e não têm "armaduras"

4. Valorização e investimento: a valorização e o investimento nos agentes de segurança pública é um ponto importante para que, esse profissional, com formação, acompanhamento psicológico e a devida fiscalização possa trazer ao sistema penitenciário um trabalho humano e sem excessos