PPA: inscrições abertas para reuniões que definem diretrizes da administração pública

Temas serão discutidos durante reuniões em 14 regiões do Ceará, entre junho e julho deste ano, e seguem quatro eixos definidos pela gestão atual

Estão abertas as inscrições para as reuniões de elaboração do Plano Plurianual (PPA), instrumento de planejamento que define prioridades, metas e diretrizes para a administração pública estadual durante os próximos quatro anos.

Os encontros para definição dessas propostas vão ocorrer em 14 regiões do Ceará e são abertos à participação popular. Qualquer pessoa pode participar das reuniões e fazer sugestões. Para isso, é possível realizar a inscrição para os encontros no site do Ceará Participativo.

PPA: elaboração segue quatro eixos estratégicos

Durante os encontros presenciais, serão realizadas dinâmicas, rodas de conversa e diálogo, oficinas e reuniões em grupo nas quais cidadãos, setores ou segmentos podem apresentar sugestões voltadas a cada região, dentro de quatro eixos estratégicos da atual gestão: “O Ceará que cuida, educa e valoriza pessoas; “O Ceará que inova, produz e trabalha”; “O Ceará que preserva, convive e zela pelo território” e “O Ceará que planeja, participa e alcança resultados”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elaborsação de temas deve seguir eixos definidos pela gestão atual Crédito: Divulgação Seplag

“Nós temos, por exemplo, no ‘Ceará que participa, planeja e alcança resultados’, temos os temas gestão fiscal, planejamento, gestão e transformação digital e transparência ética e controle. Nos outros eixos estratégicos, nós temos também temas representativos dessa definição ou organização de eixos”, explica a secretária do Planejamento e Gestão do Ceará, Sandra Maria Olimpio.

Ela coloca, ainda, que a participação popular e a regionalização na elaboração do PPA acontecem porque o Ceará é um só. “Nós não podemos pensar no desenvolvimento de uma área como a Capital e esquecer que há vida e cidadãos no Interior”, afirma.

Assim, ela coloca que todas as regiões poderão trabalhar todos os eixos estratégicos. Além disso, segundo a secretária, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, do PT, já se disponibilizou a estar presente em todos esses encontros, “porque é importante indicar para a população que o governo está sensível a essas propostas que a população possa oferecer”.

Reuniões acontecem entre 21 de junho e 20 de julho

A primeira reunião será no próximo dia 21 de junho, na região do Maciço de Baturité. Ao longo de junho, também serão realizados encontros nas regiões do Vale do Jaguaribe, Litoral Norte, Serra de Ibiapaba, Sertão de Sobral e Litoral Oeste.

Já em julho, serão contempladas as regiões do Sertão Central, Sertões dos Inhamuns, Sertão dos Crateús, Centro-Sul, Cariri, Litoral Leste, Sertão de Canindé e, por fim, da Grande Fortaleza. O encontro em Fortaleza ocorrerá no dia 20 de julho.

Dois dias após as reuniões, os temas levantados serão disponibilizados no site do Ceará Participativo, onde será possível votar em até seis temas, além de sugerir outras três propostas.

De acordo com Sandra Maria Olimpio, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) vem tentando sensibilizar a população para participar da elaboração do PPA.

Para isso, além da divulgação, a secretaria tem também se articulado com entidades, associações de classe, federações de indústrias, comércios, para que elas também fortaleçam a mobilização.

“O que a gente tem estimulado, pedido e feito com esse trabalho de sensibilização é para que, de fato, as pessoas se sintam contempladas, porque o Estado é executor de políticas públicas, mas ele precisa desse entendimento e atendimento aos anseios da população”, relata a secretária.

Datas e cidades dos encontros:

21/06/2023 - Maciço de Baturité , em Baturité

, em Baturité 22/06/2023 - Vale do Jaguaribe , em Morada Nova

, em Morada Nova 27/06/2023- Litoral Norte , em Granja

, em Granja 28/06/2023 - Serra da Ibiapaba , em São Benedito

, em São Benedito 29/06/2023 - Sertão de Sobral , em Sobral

, em Sobral 30/06/2023 - Litoral Oeste / Vale do Curu , em Itapipoca

, em Itapipoca 04/07/2023 - Sertão Central , em Pedra Branca

, em Pedra Branca 05/07/2023 - Sertões dos Inhamuns , em Tauá

, em Tauá 06/07/2023 - Sertão dos Crateús , em Tamboril

, em Tamboril 11/07/2023 - Centro-Sul , em Icó

, em Icó 12/07/2023 - Cariri , no Crato

, no Crato 18/07/2023 - Litoral Leste , em Beberibe

, em Beberibe 19/07/2023 - Sertão de Canindé , em Canindé

, em Canindé 20/07/2023 - Grande Fortaleza, em Fortaleza