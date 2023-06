Pesquisadores cearenses participam de projeto de conservação de aves ameaçadas nos EUA

Dois pesquisadores cearenses do Projeto Aves Migratórias (PAM), que é desenvolvido pela ONG Aquasis em parceria com a Petrobrás, viajaram no último mês ao estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, para participar de ações do projeto Connecting the Dots, da New Jersey Audubon.



Participam do projeto os biólogos Victoria Maria Reis de Souza e Felipe Braga. No local, os pesquisadores vêm participando de treinamento de manejo, captura e marcação de aves migratórias. O foco principal da pesquisa é o maçarico-rasteirinho, espécie e ave migratória ameaçada de extinção.

Segundo a bióloga Victoria Maria Reis de Souza, um dos objetivos do projeto é promover um intercâmbio entre pessoas e projetos que trabalham com a conservação de aves limícolas migratórias nas Américas.

Ela explica que essas aves não conhecem os limites geográficos e, portanto, ao longo de seu trajeto, param para descansar e se alimentar em diferentes países. O município de Icapuí abriga um desses pontos de parada e invernada para as aves no Brasil.

“Um maçarico-de-papo-vermelho que observamos no Ceará de agosto a março - que viaja cerca de 30 mil km por ano entre os hemisférios - pode estar aqui na Baía de Delaware em Maio e se reproduzindo no Canadá em julho. Em cada parada essas aves enfrentam diversas ameaças, dessa forma sua conservação precisa ser feita através da conexão de pesquisadores do mundo todo,” relata Felipe Braga, coordenador de Educação Ambiental do PAM.

Além da parceria com a Aquasis, a New Jersey Audubon também tem parceiros em outros oito países nas Américas. Este é o sétimo ano em que o Projeto Aves Migratórias participa das atividades promovidas pela ONG norte americana.

Com o intercâmbio entre pesquisadores de diferentes países, Victoria e Felipe esperam trazer para a sua atuação no Ceará novas técnicas e metodologias para fortalecer as pesquisas para conservação de aves limícolas migratórias ameaçadas de extinção.

Além disso, Felipe afirma que “através de observações da cultura local, levamos novas ideias para o desenvolvimento de ações de educação ambiental e políticas públicas com o objetivo de aproximar a sociedade da ciência”.