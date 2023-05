Egressos do sistema prisional realizam a limpeza de estradas estaduais

Egressos do sistema prisional realizam a limpeza e manutenção de rodovias estaduais na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação faz parte do projeto Estrada Livre, realizado em parceria da Superintendência de Obras Públicas (SOP) com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

De acordo com a SOP, cerca de 100 egressos e tornozelados, em regime aberto e semiaeberto, fazem parte do projeto e realizam serviços de capinagem e roço às margens das rodovias.

Na última semana, o trabalho foi realizado nos trechos da CE-040 e CE-010, próximo ao Complexo Gastronômico da Sabiaguaba.

Segundo Ilo Santiago, superintendente adjunto de Rodovias da SOP, o programa busca, a partir do trabalho, reinserir em sociedade as pessoas que passaram por privação de liberdade.

"Esta parceria entre SOP e SAP, além de contribuir para o trabalho de conservação das rodovias estaduais que cortam a Região Metropolitana, representa uma oportunidade de recomeço para estas pessoas através do trabalho", afirmou em nota publicada pela Superintendência.

Durante os quatro anos de atividade, o projeto já beneficiou 600 egressos, que realizaram atividades de limpeza e roçado manual das faixas de domínio, faixas de drenagem superficial e desobstrução de bueiros.