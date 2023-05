Aparelhos de TV Box apreendidos são transformados em minicomputadores

O projeto é parte de uma parceria da Receita Federal com as Instituições de Ensino Superior

Em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), a Receita Federal realiza o desmonte sustentável de aparelhos de TV pirata, popularmente conhecidos como TV Box. Esse projeto visa converter os eletrônicos em minicomputadores, que contam com sistema operacional e softwares com fins educacionais gratuitos.



A princípio, 800 receptores apreendidos foram destinados à Universidade Federal do Ceará (UFC), que por meio de projeto desenvolvido pelo professor Alex Sandro Coutinho, do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação, vem transformando os aparatos tecnológicos em minicomputadores que são encaminhados às escolas municipais do Estado.



De acordo com Alex Sandro, 65 aparelhos já foram transformados: 30 foram destinados a duas escolas municipais de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza e 10 para uma escola municipal de Beberibe.

“No dia 26 de maio serão entregues mais 25 unidades em Caucaia, e outros 15 serão entregues em Beberibe nos próximos dias. Em seguida, vamos expandir o projeto para mais municípios, vamos fazer entregas de mini computadores em Brejo Santo e em Maranguape”, conta o professor.