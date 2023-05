Policial é baleado durante assalto em Guaiúba

Profissional foi atingido no momento em que teve sua moto roubada por indivíduos armados

Um policial militar da reserva remunerada foi atingido por dois disparos de arma fogo na noite dessa quinta-feira, 4, em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme Polícia Militar do Ceará (PMCE), profissional foi baleado no momento em que teve sua moto roubada por indivíduos armados.

O caso aconteceu por volta de 20 horas dessa quinta, 4. Na ocasião, dois suspeitos chegaram para roubar o veículo do policial e, durante o assalto, dispararam contra as costas e o braço do agente.

Ainda segundo PMCE, o profissional foi socorrido por populares e levado ao hospital de Guaiúba para receber atendimento médico.

Ele não corre risco de morte.