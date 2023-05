Ceará tem aumento das síndromes respiratórias agudas, segundo Fiocruz

No Ceará, a quantidade de casos de síndromes respiratórias agudas (SRAG) teve aumento em diferentes faixas etárias, segundo o último Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicado nessa quarta-feira, 3 de maio. Os dados analisados são da 16ª semana epidemiológica do ano, entre os dias 16 e 22 de abril.



Nesta semana, o Ceará esteve em zona de risco tanto para casos quanto para óbitos em decorrência de síndromes respiratórias agudas ocasionadas por Covid-19. Esta classificação se dá quando o número de casos observados ultrapassa o percentil 97.5 do que é esperado para a mesma semana de acordo com o seu padrão histórico.

No Ceará, a tendência registrada a longo prazo, referente às últimas seis semanas, foi de crescimento no número de ocorrências de SRAG. Entretanto, a curto prazo, ou seja, nas últimas três semanas analisadas, o Estado apresentou estabilidade no indicador. No Estado, as regiões que registraram mais casos foram as macrorregiões de Fortaleza e Sobral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na macrorregião de Fortaleza, casos ultrapassaram quatro em cada 100 mil habitantes. Na região, a tendência registrada foi de crescimento no número de casos a longo prazo, mas de queda a curto prazo. Em casos como esses, a recomendação é de que medidas associadas à queda sejam tomadas somente quando a região apresentar queda no número de casos a longo prazo.

Litoral Leste do estado se mantém em estabilidade/oscilação Crédito: InfoGripe Fiocruz

Enquanto os casos de Covid-19, prevalente na população adulta, apresentaram uma redução a nível nacional, o último boletim InfoGripe mostrou também um aumento do número de casos de vírus sincicial respiratório (VSR) entre crianças.

Neste ano, 19.250 casos de síndromes respiratórias agudas decorrentes de vírus respiratórios foram registrados em todo o Brasil, sendo 37% deles por VSR e 44% por Covid-19. Nas últimas quatro semanas, 48,6% dos casos de SRAG registrados ocorreram em pacientes com com vírus sincicial respiratório, e 29.5% em pacientes que apresentaram coronavírus.

Entretanto, o Covid-19 ainda é predominante entre os óbitos por síndromes respiratórias agudas. Em 2023, 1.702 óbitos foram reportados por SRAG em pacientes com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Desses, 84.1% apresentavam Covid-19.

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a Covid-19 se manteve como principal vírus encontrado em pacientes que foram a óbito por SRAG no Brasil. Enquanto 65.8% deles apresentaram o vírus, 10.7% testaram positivo para VSR.