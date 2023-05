Ceart abre inscrições para credenciamento de artesãos e entidades artesanais

Artesãos e entidades artesanais interessados em comercializar seus produtos podem realizar o credenciamento na Central de Artesanato do Ceará (CeArt). Na quarta-feira, 3, o Governo do Estado lançou o edital nº 04/2023, pela Secretaria da Proteção Social (SPS), no qual prevê a abertura das inscrições até o dia 31 de maio.

De acordo com a Ceart, estão aptos a participar artesãos e entidades com cadastro em dia no Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato do Estado do Ceará. Para isso, os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Proteção Social (SPS) e enviar junto com a cópia da documentação exigida para o email [email protected]

Uma comissão técnica vai analisar e avaliar a documentação entregue. O resultado final será divulgado em 5 de junho, também no site da SPS.

Após a etapa de avaliação, os artesãos e entidades credenciadas poderão comercializar suas peças com o Fundo Especial para o Desenvolvimento da Produção e Comercialização do Artesanato Cearense (Fundart) durante quatro anos, a contar da data da homologação do edital, após darem entrada na comissão de curadoria.

Espaços físicos da Ceart onde são comercializados os produtos do artesanato local:

- Loja Galeria Mestre Noza, na praça Luiza Távora;

- Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura; Shopping Aldeota, piso L2;

- Aeroporto Internacional Pinto Martins, Juazeiro do Norte;

- Arena Romeirão e Complexo do Centro Multifuncional de Serviços, Juazeiro do Norte;

- Site e-commerce da Ceart.



Serviço

Edital 04/2023 - Credenciamento público de artesãos e entidades para fins de comercialização da produção artesanal 2023.1

Inscrições: 1º a 31 de maio de 2023

E-mail para envio: [email protected]

Mais informações: (85) 99659-3656