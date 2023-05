Ceará registrou mais de 257 mil raios entre janeiro e abril deste ano

A Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta, registrou 257.418 raios em todo o Estado até abril deste ano.

O número registrado já é superior ao total observado nos anos de 2021 e 2022, quando foram contabilizados 97.795 raios e 181.346 raios, respectivamente.

A quantidade de raios observados no primeiro trimestre deste ano cresceu em 78% se comparado ao número registrado no mesmo período em 2022.

De acordo com os dados da Enel, o mês de março teve o maior número de descargas atmosféricas entre os meses dos últimos quatro anos, com 76.767 raios.

Os municípios cearenses com a maior ocorrência de raios neste ano são: Granja (13.038), Morada Nova (8.435), Russas (5.881), Viçosa do Ceará (5.146) e Santa Quitéria (5.133). Dentre as macrorregiões mais afetadas pelas descargas no estado, o Vale do Jaguaribe lidera os registros, com um total de 36.055 raios, seguido pelo Cariri (31.537) e pelo Litoral Norte (27.316).

Com o crescimento da incidência de raios registrados, a Enel Distribuição Ceará alerta a população sobre os cuidados que devem ser tomados dentro e fora de casa durante uma tempestade: