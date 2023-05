Estado vai custear fraldas específicas para criança com disfunção urinária

Decisão aponta que a família do pequeno não dispõe de recursos financeiros para arcar com o preço do acessório

Uma criança de dois anos com disfunção urinária ganhou o direito de receber fraldas descartáveis de uma determinada marca diretamente do Governo do Estado do Ceará. A decisão foi determinada pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O colegiado responsável por analisar o caso deliberou por reformar sentença proferida no dia 3 de abril, que não explicitava a marca da fralda a ser usada pela criança. A família do pequeno não possui condições financeiras para arcar com o valor do acessório determinado — ele precisa, em média, usar oito fraldas de uma marca específica todos os dias.

Em parecer, o desembargador relator, Washington Araújo, aponta ser necessário a compra da marca especificada, uma vez que o pequeno pode sofrer com alergias em caso de uso de fraldas desenvolvidas com outros componentes.



“Verifico que o laudo médico trouxe elementos que evidenciam a necessidade da marca apontada, em razão de alergias da parta da autora [criança], deixando evidente o que torna aquela imprescindível em detrimento de outras, o que se faz necessário conforme jurisprudências deste egrégio Tribunal”, pontua o desembargador.

De acordo com laudo médico, a criança é portadora de sequelas neurológicas, além de bexiga neurogênica, disrafismo espinhal oculto e medula presa — que a impede de controlar esfíncteres vesical e intestinal.



Como forma de conseguir acesso às fraldas, a família da criança entrou com ação na Justiça para que o estado custeasse o acessório. O Juízo da 3º Vara da Infância e da Juventude, no dia 30 de janeiro deste ano, julgou procedente o pedido.



Procurada pelo O POVO para comentar o caso, a Secretaria de Saúde do Ceará não respondeu após o último contato, no último dia 28 de abril.

