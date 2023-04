Fiscalização do TCE aponta condições precárias em escolas rurais no Interior do CE

Paredes rachadas, tetos com infiltrações, pisos deterioradas e falta de acessibilidade. Esses são apenas alguns dos problemas identificados por técnicos do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) em 15 instituições de ensino durante as fiscalizações da Operação Educação, realizada em nove municípios do Interior do Estado. As visitas ocorreram em escolas da zona rural, entre os dias 24 e 26 de abril.

As unidades fiscalizadas estão localizadas em Baturité, Boa viagem, Catarina, Choró, Independência, Quixadá, Quixeramobim, Tejuçuoca e Viçosa do Ceará. De acordo com o Tribunal, a escolha das cidades teve como base indicadores de situação crítica apontados no Censo Escolar 2022. O trabalho de campo envolveu sete fiscais. A ação ainda contou com a atuação de um analista de dados, que tabulou em plataformas digitais todas as informações coletadas nas inspeções presenciais.

De acordo com o balanço parcial da fiscalização, 93% das escolas visitadas não tinham coleta de esgoto. Em 20% delas, não havia sequer abastecimento regular de água potável. Também faltavam recursos básicos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em 66% das unidades vistoriadas. Além disso, nenhuma delas possuía câmeras de segurança e ou estava com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros dentro do prazo de validade.

Os laudos de inspeção ainda apontaram a falta de biblioteca em 86% das instituições, algo que afeta diretamente as condições de ensino e aprendizagem dos professores e estudantes. Ao todo, as 15 escolas fiscalizadas têm 723 alunos matriculados. De acordo com o TCE-CE, 93% das unidades funcionam no modelo de educação multisseriada, em que estudantes de várias séries do ensino fundamental fazem parte de uma única turma e assistem às aulas na mesma sala.

Veja imagens da fiscalização

De acordo com o assessor executivo de Fiscalização do TCE Ceará, Luís Cássio, nas inspeções são avaliados cerca de 200 itens, indo desde o aspecto estrutural até a prevenção de incêndios e segurança. "Nós verificamos aspectos gerais da infraestrutura escolar, começando pela fachada, até as áreas de funcionamento e equipamentos. Observamos vários itens, dentro de um questionário, a fim de verificar o que estava mais precário”.

As informações registradas durante as averiguações são inseridas em um sistema de consolidação automática de dados. Posteriormente, os indicadores serão utilizados pelo Tribunal na formulação de sugestões e determinações aos municípios para que os problemas encontrados sejam solucionados. A Operação foi executada simultaneamente por 32 Tribunais de Contas do País e envolveu mais de 780 técnicos, visitando 1.088 escolas públicas estaduais e municipais.

O trabalho foi realizado com apoio técnico do Instituto Rui Barbosa (IRB) e o suporte institucional da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC). Para o presidente do IRB, Edilberto Pontes, as fiscalizações "ampliam a expectativa de controle e estimulam os gestores a prestarem um melhor serviço público”.

Operação Educação - Ceará



15 escolas fiscalizadas

8 agentes de investigação

9 municípios visitados

66,7% das escolas visitadas não possuem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

80% das escolas visitadas apresentavam inadequações aparentes na estrutura física;

67% das salas de aula das escolas visitadas apresentavam condições inadequadas;

73% das escolas visitadas apresentavam condições de limpeza e higienização inadequadas;

20% das escolas visitadas não possuía fornecimento regular de água;

100% das escolas visitadas não tinham auto de vistoria do Corpo de Bombeiros dentro do prazo de validade;

58,3% das escolas visitadas estavam com armazenamento de alimentos em condições impróprias;

86,7% das escolas visitadas não possuíam biblioteca;

100% das escolas visitadas não possuíam câmeras de segurança;

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)



