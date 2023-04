OAB-CE aprova ato de desagravo público a seis advogadas assediadas por policial penal

O agente público importunava e assediava as profissionais com mensagens e ligações com teor sexual

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) aprovou um ato de desagravo público em favor de seis advogadas vítimas de constrangimento e assédio por parte de um policial penal. O processo foi instaurado pelo Tribunal de Defesa de Prerrogativas da entidade. O desagravo é uma espécie de ato formal de repúdio, cuja realização ocorre na data marcada durante a sessão do Conselho Pleno da OAB Ceará.



De acordo com a Ordem, as respectivas advogadas foram assediadas e ficou evidenciado que o exercício profissional delas foi desvalorizado. As mulheres foram importunadas com mensagens e ligações de teor sexual, inclusive, com exposição do órgão genital.

Conforme a OAB, a conselheira Ana Paula Rocha acolheu os pedidos de que sejam ajuizados os pedidos de providências elencados pelo Tribunal de Defesa de Prerrogativas da OAB Ceará, sendo estes:

1. A habilitação da OAB/CE em todos os procedimentos existentes para acompanhar as responsabilidades administrativas e criminais do agente público, que incluem ações judiciais de ordem criminal, como assistente de acusação. Em que não havendo, que peticione perante aos órgãos de controladoria responsáveis para pedir a exclusão do agente dos quatros públicos, considerando as graves denúncias comprovadas.

2. Ajuizamento da ação de indenização por danos morais coletivos, em face das condutas do agente do Estado, com requerimento que os valores indenizatórios sejam encaminhados a instituições de combate à violência contra a mulher.

3. A inscrição do representado no banco nacional de violadores de prerrogativas

A OAB destaca que Ana Paula de Oliveira Rocha acolheu o pedido de desagravo com o intuito de reafirmar o compromisso da OAB e adotar posturas firmes e proativas no sentido de exigir que as autoridades judiciais, administrativas e militares, incluindo os policiais penais, respeitem todos os componentes da advocacia, não aceitando quaisquer práticas que agridem ou resultem no cerceio das prerrogativas profissionais das advogadas.

Procurada pelo O POVO, a OAB-CE informou que ainda não foi marcada a data para a realização do ato de desagravo. "Será organizado data e horário com base na agenda das advogadas agravadas", afirmou a entidade, em nota. O movimento deve acontecer em frente à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), em Fortaleza.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública (CGD) informou que o policial penal encontra-se afastado de suas funções. O órgão disse ter instaurado um processo disciplinar para apurar a conduta do agente na seara administrativa. O inquérito policial é conduzido pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI).

A SAP também foi procurada para comentar o assunto e afirmou, por meio de nota, que "repudia qualquer ato que ofenda o exercício da advocacia e a condição de gênero". A pasta acrescentou que acompanha a investigação do caso e disse ter tomado todas as medidas previstas em Lei para a correta apuração do caso.

O POVO não localizou a defesa do policial penal.

Ato de desagravo

O desagravo é um ato público, como um ato de repúdio. É a reunião de advogados de manifestar total repúdio ao que aconteceu, como um protesto, e esse ato ocorre onde aconteceu a situação. (Colaborou Luciano Cesário)



