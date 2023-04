Ceará é o estado com maior cobertura vacinal contra gripe do Brasil

Ceará é o estado brasileiro que mais vacinou contra a gripe. Até esta quinta-feira, 27, 26,66% da população-alvo foi imunizada. O índice é superior à média do País (17%). Ao todo, 715.678 doses foram aplicadas em todo o território. A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 31 de maio.

Os dados são do LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde (MS). No Ceará, a campanha foi iniciada de forma antecipada, em 27 de março.

Pessoas com 60 anos ou mais compõem o grupo prioritário mais vacinado até o momento (299.998), seguido de crianças (223.271), pessoas com comorbidades (85.351) e trabalhadores da Saúde (38.750).

Cobertura Vacinal (%) nos Estados

CE - 26,66%

PR - 26,04%

AM - 24,18%

PB - 23,66%

RS - 21,04%

DF - 20,81%

SE - 20,59%

GO - 20,06%

MS - 18,43%

SC - 18,32%

MG - 18,16%

AL - 17,95%

SP - 17,13%

ES - 16,82%

MA - 16,64%

PE - 16,47%

RN - 15,88%

PA - 15,45%

TO - 12,47%

MT - 11,68%

AP - 11,50%

BA - 11,39%

RO - 11,32%

PI - 10,74%

RR - 10,61%

RJ - 10,41%

AC - 5,91%

O Brasil vacinou mais de 10 milhões de pessoas contra a gripe em duas semanas. O público-alvo da campanha de vacinação, voltada a grupos prioritários, é composto por 81 milhões de pessoas.

Todas as crianças que receberam pelo menos uma dose da vacina Influenza em anos anteriores, devem receber uma dose em 2023. Crianças de 6 meses a menores de 9 anos de idade, que serão vacinadas pela primeira vez, devem receber duas doses com intervalo mínimo de 30 dias após a primeira dose.

Porque é importante vacinar contra o influenza

A vacina é considerada pelos órgãos de saúde uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos pela doença. A vacina Influenza trivalente, oferecida gratuitamente nas unidades de saúde em todo o Brasil, é produzida e entregue pelo Instituto Butantan, seguindo orientações de produção da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A constante mudança dos vírus influenza que circulam "requer monitoramento global, frequente reformulação da vacina e campanha anual de imunização", destaca a Sesa. A proteção conferida pela vacinação é estimada em um ano.

O imunobiológico oferecido no Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os três subtipos do vírus que mais circularam em 2022 no hemisfério Sul. A vacina deste ano é composta por duas cepas do vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e por uma cepa do tipo B (linhagem Victoria).

Grupos prioritários:

Pessoas a partir de 60 anos;



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);



Gestantes e puérperas Povos indígenas;



Trabalhadores da saúde;



Professores dos ensinos básico e superior público e privado;



Pessoas com comorbidades;



Pessoas com deficiência permanente;



Forças armadas, segurança e salvamento;



Caminhoneiros;



Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;



Trabalhadores portuários;



Funcionários do sistema prisional;



Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;



População privada de liberdade (a partir de 18 anos).

