Combate à violência em escolas requer investimento em profissionais da educação, defende instituto

Olhar para dentro da sala de aula ainda é uma lacuna a ser superada nas ações implementadas pelo Poder Público em resposta às ameaças de ataques a escolas. A análise é feita por Bruno Langeani, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, ONG que há mais de 20 anos desenvolve pesquisas sobre segurança pública no País.

Para ele, após um início problemático, os governos Estaduais e Federal conseguiram dar respostas mais assertivas para a questão, embora também haja medidas que vão de encontro ao conhecimento produzido sobre ataques a escolas.

Em entrevista ao O POVO, Langeani afirma ser preciso investir nas estruturas das escolas. Ele elogia medidas já anunciadas, como o acionamento das plataformas digitais por parte do Governo Federal — que resultaram em medidas como a exclusão de contas que fazem apologia aos ataques — e o estabelecimento de ligações diretas das escolas com as polícias locais. O advogado ainda elogia a cartilha elaborada pelo Governo do Ceará com dias sobre como lidar com as ameaças de ataques.

Entretanto, Bruno afirma ser preciso que as escolas disponham de profissionais especializados em trabalhar conteúdos de convivência com os alunos. O objetivo deve ser melhoria das habilidades socioemocionais dos estudantes a fim de que possam lidar melhor com os conflitos.

Ele destaca que a preocupação é maior para com os meninos, já que são eles os principais perpetradores desses atos — levantamento da ONG Sou da Paz mostrou que, no Brasil, entre 2002 e 2022, 20 ataques foram cometidos contra escolas com o uso de armas de fogo, todos cometidos por estudantes do sexo masculino.

“Há um processo de radicalização de extrema-direita, que, na maioria das vezes, acontece na internet. Importante ter esse diagnóstico porque, muitas vezes, os sinais estão dados, é preciso que as pessoas estejam treinadas para lê-los e que também a gente tenha, tanto a comunidade escolar, quanto a sociedade em geral, um tratamento muito sério com questões de intolerância”, diz Bruno, para quem tratar "de forma muito séria" questões como misoginia, racismo e neonazismo são também formas de prevenção.

Na sexta-feira, 14, durante lançamento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci) II, em Porto Alegre (RS), o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino comentou sobre os achados das investigações da Polícia Federal sobre as ameaças de ataques até aqui.

Conforme ele, não é possível afirmar, até o momento, a existência de uma nucleação superior das células que espalham as ameaças na internet. Segundo Dino, as pessoas que praticam os ataques às escolas estão divididas em dois grupos: "aqueles que agem individualmente, por problemas pessoais de várias naturezas, e também temos essas células estimulando([a prática de atos violentos)”.

O ministro também afirmou que mais de 100 pessoas já foram presas ou apreendidas em todo o País suspeitas de ameaçar ataques a escolas, assim como diversos perfis já foram retirados do ar em redes sociais por conter as ameaças (Com informações de Agência Brasil).

