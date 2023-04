Com 38 números de celular, homem é preso por perseguir ex-namorada

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira, 11 de abril, em no município de Guaiúba, a 39,2 km de Fortaleza, suspeito de cometer crime de stalking contra a ex-namorada nas redes sociais. O crime tem pena prevista de reclusão de seis meses a dois anos de reclusão e multa.



Segundo a Polícia Civil, ele tinha 38 números diferentes usados para entrar em contato com a ex-namorada. Ainda de acordo com os policiais, o homem teria também seguido a vítima em via pública e utilizando-se de violência psicológica por não aceitar o término entre os dois.

Após registro de um boletim de ocorrência (BO), policiais civis localizaram e prenderam o suspeito em flagrante no bairro Pinheiro. Com a prisão, ele foi levado a uma unidade policial e autuado pelo crime de stalking.

Crime de stalking no Brasil

Segundo a lei que tipifica o crime de stalking no Brasil, a pena para a perseguição é aumentada quando cometido contra mulheres por razões da condição de sexo feminino. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) ressaltou a importância de as vítimas registrarem boletins de ocorrência.

