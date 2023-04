2023: Semana Santa tem menor número de homicídios no Ceará desde 2009

O feriado da Semana Santa no Estado teve o menor número de homicídios desde 2009, ano em que o dado passou a ser registrado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram 22 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs, soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) entre as 18 horas de quinta-feira, 6, e as 6 horas desta segunda-feira, 10.

Os números foram divulgados na tarde desta segunda pela SSPDS em entrevista coletiva. Conforme a pasta, a marca de 2023 superou a registrada em 2009, até então a melhor para uma Semana Santa, com 25 assassinatos. Em relação a 2022, a redução foi de 48,8%.

Outros indicadores criminais também apresentaram melhoria no feriadão. Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) reduziram 54,5% em relação à Semana Santa, saindo de 381 para 181 registros. A apreensão de drogas registrou aumento: 188,68 quilos de entorpecentes foram apreendidos, aumento de 967,6% em relação a 2022. Além disso, 35 armas de fogo foram apreendidas.

Com relação a mortes em acidentes de trânsito, também houve redução no número de óbitos nas rodovias estaduais. Foram seis mortes, uma a menos do que em 2022. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que não ocorreram óbitos no feriado.

Também houve aumento no número de autuações e prisões na Lei Seca: foram 185 autuações neste ano (enquanto, em 2022, haviam sido 176) e cinco prisões em flagrante (enquanto, em 2022, havia sido uma).

A SSPDS também divulgou um balanço positivo das ações do Corpo de Bombeiros no feriado. Nenhuma pessoa morreu afogada nas áreas cobertas por guarda-vidas da corporação — ao todo, foram cinco óbitos por afogamento na Semana Santa, Onde os bombeiros atuaram ocorreram 12 afogamentos, mas todas as vítimas foram salvas.

O Corpo de Bombeiros também ficou responsável pela distribuição de pulseiras de identificação nas praias para crianças para caso elas se perdessem. Não houve registro, porém, de crianças perdidas durante o feriado. Ao todo, o Corpo de Bombeiros registrou 7.437 ações, sendo 7.410 prevenções aquáticas.

Durante a coletiva, o titular da SSPDS, Samuel Elânio, voltou a ressaltar que os resultados positivos são reflexo da atuação das forças de segurança.

O secretário destacou que, diariamente, mais de 5 mil policiais militares foram empregados na operação Semana Santa, assim como 534 bombeiros e 968 policiais civis. Foi um efetivo maior que o registrado no último ano, afirmou o secretário.

Ele também frisou que, a partir de levantamento da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e das inteligências, foram mapeados locais com maior possibilidade de incidência de crimes, como lugares que receberiam aglomerações ou que, nos últimos feriados, havia registrado mais ocorrências.

“Isso mostra o quanto estamos integrados, todas as forças de segurança, as inteligências e municípios também têm apoiado o nosso trabalho”, afirmou Elânio. “Para a gente, é algo histórico, importante, neste início de gestão, que todos iniciamos, junto com o governador Elmano de Freitas (PT), essa redução dos números, em trazer mais tranquilidade e segurança para toda a população do Estado do Ceará”.

