Comando de Policiamento do Raio captura grupo com extensa ficha criminal em Sobral

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Segundo a PMCE, o grupo possui uma extensa ficha criminal e foram encontradas duas armas de fogo com eles

Uma ação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas e na apreensão de um adolescente. A captura ocorreu na noite dessa quinta-feira, 6, em Sobral. Segundo a PMCE, o grupo possui uma extensa ficha criminal e foram encontradas duas armas de fogo com eles.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do CPRaio patrulhavam no bairro Sumaré, quando se depararam com um veículo realizando uma curva em alta velocidade e efetuando uma manobra chamada “cavalo de pau”.

De imediato a composição realizou o acompanhamento do veículo e foi observado que um dos suspeitos arremessou uma arma de fogo por uma das janelas. Após abordagem, os policiais militares localizaram dois revólveres calibre 38 e 43 munições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Na unidade policial, os adultos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Já o adolescente, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.

Ficha criminal dos integrantes do grupo

Os suspeitos foram identificados por Cleilton Maciel Vasconcelos, 29 anos, que possui passagens por estupro de vulnerável, tentativa de homicídio doloso, roubo a pessoa, posse irregular de arma de fogo e crime contra a paz pública; João Paulo Sousa Costa, 37, possui passagens por roubo com restrição de liberdade da vítima, lesão corporal dolosa, roubo, contravenção penal e apropriação indébita; Luis Fernando Ripardo da Silva, 22, tem passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação; Maicon Douglas da Silva Maciel, 19, tem passagens por tráfico de drogas e José Moacir Carneiro (62).

Um adolescente de 17 anos, com passagem por ato infracional análogo ao crime de receptação, também estava no veículo.

Tags