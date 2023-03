Quadra chuvosa: 154 municípios do Ceará já superam média para março

Em 11 cidades, as médias registradas até o momento são mais que o dobro das respectivas médias históricas. Estado chega a 40 açudes sangrando

Faltando três dias para o fim de março, 154 municípios do Ceará já superaram a média histórica de chuvas. Apenas 30 cidades não atingiram as respectivas médias esperadas para o mês. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados da Fundação, a precipitação média no Estado para o terceiro mês do ano varia entre 172,6 e 241,08 mm. Valores maiores que isto são considerados acima da média.

Conforme os acumulados registrados até está quarta-feira, o Ceará tem chuvas acima da média para março: são 280,3 mm registrados frente aos 203,4 mm esperados — um desvio positivo de 37,8%

Cada município e cada macrorregião também têm o cálculo individual deste valor. Até o momento, 154 cidades já ultrapassaram este registro. Em alguns casos, já choveu mais que o dobro do esperado.

"A previsão da Funceme para os meses de março, abril e maio mostrou que havia 40% de chance de as chuvas ficarem acima da média e e 40% de chance de ser dentro da normalidade", lembra o meteorologista Agustinho Brito. Ele indica ainda que estava prevista e se confirmou uma irregularidade das precipitações no tempo e no espaço.

Os acumulados foram baixos durante os 13 primeiros meses de março. "As chuvas começaram a aumentar em termos de acumulado e intensidade a partir do dia 14", analisa.

Confira as médias de chuva nos municípios do Ceará em março:

Barreira, no Maciço de Baturité, encabeça a lista. Com o habitual em torno de 176,9 mm, a cidade registrou 465 mm de chuva até o momento. A diferença positiva é de 162,8%.

Porteiras, Madalena, Senador Pompeu, Varjota, Milhã, Banabuiú, Miraíma, Horizonte, Uruburetama e Ubajara completam a lista de 11 cidades cujas médias de chuva para este mês já são o dobro das respectivas médias históricas.



Outros dois municípios estão próximos de registrar desvios superiores a 100%: Iracema e Piquet Carneiro. Ambos registram médias 99,5% superiores a suas médias normais.

No extremo oposto, 30 cidades não atingiram as respectivas médias esperadas para o mês. Icó, Quixelô e Orós têm os maiores desvios negativos, ou seja, registram médias de chuvas consideravelmente abaixo do esperado para o mês.

Em Orós, na região Jaguaribana, o acumulado das precipitações chega a menos da metade da média histórica. "O município está na região Jaguaribana, a região com menor desvio em relação à média histórica, mas que, ainda assim, é um desvio positivo. Isso mostra a irregularidade espacial das chuvas", aponta o meteorologista da Funceme.



Quadra chuvosa: Ceará tem chuvas acima da média em todas as regiões

Nesta quarta-feira, 29, todas as macrorregiões do Ceará atingiram médias de chuva superiores ao esperado para o mês de março.

O Maciço de Baturité tem a maior anormalidade: a região registra média histórica de 212 mm. A média para este março está em 329,6 mm — uma variação de 55,5%.

Já a macrorregião mais próxima do normal para o mês é a Jaguaribana. São esperados, em média, 193,7 mm; neste ano, março registra 240,3 mm — um desvio de 24%.

Quadra chuvosa: 40 açudes estão sangrando no Ceará

O Ceará tem nesta quarta-feira, 29, 40 açudes sangrando. A última vez em que 40 reservatórios sangraram ao mesmo tempo no Estado foi em 1º de junho de 2022.

O volume acumulado global do Estado (38,2%) é o melhor desde 2013 — quando alinhado à mesma data. Os dados são do portal hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com base nos dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Ao todo, outros 11 açudes têm volumes entre 90% e 100% de suas capacidades. No outro extremo, 52 reservatórios estão abaixo de 30% do volume hídrico que podem acumular.

Dos três maiores açudes cearenses, o Orós, segundo da lista, tem a melhor situação hídrica e acumula 51,15% da capacidade. Já o Castanhão tem 22,88%, e o Banabuiú acumula 17,85%.

