Três cidades do Ceará receberão R$ 324 mil para ações contra a estiagem

Conforme Governo Federal, as cidades de Pedra Branca, Monsenhor Tabosa e Choró, no Ceará, estão, atualmente, sofrendo com a estiagem - período prolongado de baixo, ou nenhum volume de chuvas - e irão receber, juntas, R$ 324 mil para ações da Defesa Civil. Recursos deverão ser destinados ao aluguel de carros-pipa e beneficiar mais de 25 mil pessoas.

O repasse foi autorizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional. Três portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), no dia 15 de março. Cada documento traz a liberação de R$ 108 mil.

Prazo de execução das ações é de 180 dias, a partir da data em que as portarias foram publicadas. De acordo com informações das prefeituras dos municípios, o repasse ainda não foi feito.

Em Choró, o açude que abastece a região, o Pompeu Sobrinho, tem apenas 2,34% de sua capacidade atingida, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) desta quinta-feira, 23. Percentual destoa de boa parte do Estado, que já tem 30 reservatórios sangrando.

De acordo com o prefeito de Choró, Marcondes Jucá, o Município está em estado de calamidade pública. O gestor conta que, para solucionar problema, a Defesa Civil tem abastecido a cidade com água de carros-pipa. Além disso, também estão sendo utilizados poços para atender às necessidades trazidas com a estiagem.

Problemáticas continuam mesmo com chuvas

Março tem registrado chuvas intensas em todo o Ceará. No município de Monsenhor Tabosa, o plano de ação que existia para enfrentar a estiagem vai ser direcionado para tratar de problemáticas provocadas pelas fortes precipitações, conforme informações da Prefeitura da cidade ao O POVO.

No entanto, ainda com a quadra chuvosa, o recurso destinado pelo Governo Federal para auxiliar com as consequências da estiagem será necessário. "Mesmo no início do período chuvoso, ainda há demandas que precisam de abastecimento através de carros-pipa", pontua nota enviada pela Prefeitura.

Em Pedra Branca a situação é parecida. Segundo informações da Prefeitura, "esse recurso irá reforçar o que já está sendo realizado" e que uma adutora deverá ser inaugurada "em breve, para a estiagem não atingir mais o município quando houver períodos com poucas chuvas".

A gestão destaca também os problemas causados pelas chuvas das últimas semanas. "Até agora está chovendo mais que o previsto pela Funceme", pontua a Prefeitura em nota.





