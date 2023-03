157 barragens monitoradas pela Cogerh têm situação controlada, diz órgão

Com as chuvas significativas nessa semana, alguns municípios cearenses tem enfrentando transtornos com alagamentos e deslizamentos. Conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado (Cogerh), todas as 157 barragens monitoradas pelo órgão têm situação controlada, "sem riscos".

Em nota, a Companhia explicou que, anualmente, são realizadas duas inspeções nos reservatórios, sendo uma antes e outra após a quadra chuvosa. "Ambas têm o objetivo de identificar possíveis anomalias e servem para priorizar os investimentos em manutenção preventiva e/ou corretiva", detalha.

Durante o período chuvoso, que vai de fevereiro a maio, a Cogerh afirma que "realiza um monitoramento ainda mais rigoroso nas estruturas que estão recebendo recargas significativas". O órgão frisa, contudo, que "os açudes não monitorados são de responsabilidade dos empreendedores, seja propriedade particular, prefeitura ou de associação".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outras barragens no Ceará

Menos de 1% das barragens no Ceará estão cadastradas nos órgãos de fiscalização. Ao todo, o Estado tem 89.698 barragens com comprimento igual ou maior que 20 metros. Dado é de mapeamento realizado com técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Sobre o assunto Ceará atinge média de chuvas esperada para março

Há 14 anos, Ceará atingia recorde de açudes sangrando

Ceará chega a 24 açudes sangrando; veja regiões com melhor situação hídrica

Após fortes chuvas, cinco municípios do Ceará decretam estado de emergência

Tags