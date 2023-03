Praia no fim de semana: veja os 6 pontos da orla de Fortaleza próprios para banho

Boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para este fim de semana aponta que todas as praias do Oeste de Fortaleza estão impróprias para banho

A maioria dos trechos do mar de Fortaleza está impróprio para banho neste fim de semana. Segundo boletim de balneabilidade de praias divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) na segunda-feira, 13, apenas 6 dos 34 trechos estão próprios para atividades recreativas.

A Semace divide o litoral da Capital em: Leste, Centro e Oeste. Destes, a faixa Leste é aquela com a água do mar em melhores condições. Nela, quatro dos trechos estão próprios para banho, o que inclui dois trechos da Praia do Futuro: na altura da avenida Carlos Jereissati e na altura da rua Clóvis Mota (em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares).

Os outros dois trechos próprios para banho no Litoral Leste estão na Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos e na Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

No Centro de Fortaleza, os únicos pontos próprios para banho são: a Praia do Meireles, na altura da avenida Desembargador Moreira (próximo à Feirinha da Beira Mar) e a Praia de Iracema, na altura da Estátua de Iracema Guardiã (no Aterrinho).



No Oeste, nenhum trecho de praia está próprio para banho, que inclui a Praia da Leste Oeste, Praia do Pirambu, Praia da Colônia e a Praia da Barra do Ceará. As praias consideradas impróprias têm níveis superiores a 400 enterecocos por 100ml de água, ou presença de resíduos sólidos ou animais no entorno.

A Praia do Futuro passou seis semanas imprópria para banho, conforme boletim de balneabilidade até o dia 5 de março. Todos os dez pontos da praia monitorados pela Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) apareciam como impróprios desde o dia 23 de janeiro de 2023.

Já entre os dias 6 e 12 de março, seis trechos estavam próprios para banho: na altura da rua Francisco Montenegro, na altura da avenida Carlos Jereissati; na altura da rua Gerôncio Brígido Neto, na altura da rua Clóvis Mota, na altura da Areninha e na altura da rua Ismael Pordeus.

Praias do Ceará

Litoral Oeste

O boletim da Semace publicado na última segunda-feira, 13, aponta que 5 das 18 praias do Litoral Oeste do Ceará estão impróprias para banho. São elas: Bitupitá, Camocim, Flecheiras, Lagoinha e Taíba. A Cruz, Praia do Preá, está em estado de alerta, pois a análise do local deve estar próxima de não atingir os critérios necessários para banho, não sendo recomendado nadar ou praticar esportes nestes locais.

Icaraí, Tabuba, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Baleia, Arpoeiras, Icaraí de Amontada, Jericoacoara, Almofada, Mundaú, Pecém, Lagamar do Cauípe e Cumbuco estão próprias para banho.

Litoral Leste

O Litoral Leste reúne as melhores condições para banho no Ceará. Todos os 17 trechos analisados foram considerados aconselháveis para banho. São eles Porto das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape, Barro Preto, Batoque, Barra Nova, Praia das Fontes, Canto Verde, Pontal do Maceió, Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba, Redonda e Porto das Dunas (altura da rua Antonio Alencar), Praia da Tabubinha e Morro Branco Velho.

Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 enterococos por 100 ml da amostra, o mar está próprio para banho.

