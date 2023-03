Homem procurado pela polícia do Ceará é capturado em Santa Catarina

Um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC), resultou no cumprimento de um mandato de prisão preventiva em desfavor de um homem investigado por ter envolvimento em uma organização criminosa atuante na região Sul do Ceará.

O homem, que estava foragido da Justiça do Ceará, foi capturado na última quinta-feira, 16, no município de Ituporanga, em Santa Catarina.

As investigações foram conduzidas pelo Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), da Delegacia de Juazeiro do Norte, a 489.2 KM de Fortaleza.

Ricardo de Lima Silva, de 26 anos, estava foragido da Justiça do Ceará desde 2018. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara Única da Comarca de Jaguaribe.

O homem já tem antecedentes criminais por homicídio doloso, tráfico ilícito de drogas e integrar organização criminosa.

Após a troca de informações entre as policias dos dois estados, Ricardo foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina e deverá ser trazido para o Ceará, onde ficará à disposição da Justiça.

