Ceará tem possibilidade moderada de alagamentos e enxurradas para este sábado, 18

O Ceará tem risco moderado de ocorrência de eventos hidrológicos, como alagamentos e enxurradas, neste sábado, 18, segundo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Quadro é devido à previsão de chuva com possibilidade de pancadas de intensidade moderada a forte em algumas regiões da Unidade Federativa.

Já em relação ao risco geológico, como deslizamentos de terra, o Estado tem possibilidade de movimentos de massa na Região Metropolitana de Fortaleza, Norte e Noroeste do Ceará neste sábado. Análise do órgão considera os elevados acumulados registrados nos últimos cinco dias e a previsão meteorológica.

Pelo menos quatro regiões do Estado estão sendo monitoradas por estarem mais suscetíveis a fortes chuvas neste fim de semana, conforme informou o governador Elmano de Freitas (PT). São elas: as áreas da Região Metropolitana de Fortaleza, Maciço de Baturité, Serra de Ibiapaba e o Cariri, mais precisamente no município de Crato.

Além disso, conforme a Defesa Civil do Ceará, estão sendo monitorados os municípios de Itapipoca, Uruburetama, Tururu e Aratuba. Esse último vive um luto por conta da tragédia que aconteceu nessa semana, onde as fortes chuvas resultaram no deslizamento de uma encosta e na morte de três pessoas.

Na ocasião, além das mortes, pelo menos mais três pessoas ficaram feridas. Cerca de 45 moradores precisaram sair do local e foram levados para um hotel, devendo receber o suporte do programa Aluguel Social. Governador afirmou, durante visita à cidade, que busca garantir abrigo para os impactados pelas chuvas em todas as regiões do Ceará, citando a construção e a compra de imóveis para alojar todos.



