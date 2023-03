Chove forte em algumas regiões do Ceará na noite desta sexta-feira

Na noite desta sexta-feira, 17, são registradas chuvas em alguns pontos do Estado, principalmente na região Norte. Pelo radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é possível ver chuvas nas cidades de Santa Quitéria, Itapipoca, Itapajé e São Gonçalo do Amarante. As precipitações começam a tomar proporções maiores entre o litoral Norte, Pecém e norte do Sertão Central.

O Ceará segue com alerta para chuva em todas as regiões. De acordo com a Funceme, com exceção do Sul do Estado, as demais regiões do Estado continuam com o alerta para chuvas intensas. O aviso meteorológico emitido hoje tem validade até o sábado, 18.

Em Juazeiro do Norte, no Cariri, fortes chuvas com trovões são registradas. De acordo com o repórter da CBN Cariri, Farias Junior, há pontos de alagamento na cidade e foi registrado queda de energia no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio. Veja as imagens.



Para o fim de semana, há previsão de chuva em decorrência da instabilidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI). No sábado, 18, o céu varia entre nublado e parcialmente nublado com chuva. Já para o dia 19, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões do Ceará. A intensidade da chuva pode variar entre fraca e forte.

matéria atualizada às 21h11min

