Três veículos roubados são apreendidos no CE em menos de 24 horas

As apreensões aconteceram nos municípios de Fortaleza e Itapipoca

Um carro e duas motocicletas roubadas foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa segunda-feira, 27, no Ceará. As apreensões aconteceram nos municípios de Fortaleza e Itapipoca, a 139,9 km da Capital.

A primeira apreensão aconteceu por volta das 12h30min, quando uma equipe da Polícia investigava uma ocorrência de roubo em uma loja. Enquanto faziam isso, perceberam que um homem anunciava o assalto de uma motocicleta no sentido contrário do quilômetro 9 da BR-116, em Fortaleza.

Os policiais tentaram abordar os criminosos, mas eles conseguiram fugir do local.

Com apoio da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), eles fizeram uma busca pela região e encontraram a motocicleta abandonada na rua. O veículo foi apreendido e levado a uma delegacia, onde ficará à disposição do proprietário legítimo.

Três veículos roubados são apreendidos pela PRF em menos de 24 horas (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal (PRF))



Em Itapipoca, uma equipe da PRF abordou um homem de 29 anos em uma Honda XRE. Os policiais verificaram que, além de ele não ter habilitação para dirigir, o veículo tinha vários sinais de adulteração e possuía origem ilícita.

O motociclista foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal veicular.

À noite, por volta das 18h40min, os policiais identificaram um Toyota Yaris, em Fortaleza, que se tratava de um veículo clonado com registro recente de roubo. O carro foi apreendido, e o motorista preso em flagrante.



