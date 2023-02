Pelos menos 80 municípios do Ceará registram chuvas nesta quarta, 15

De acordo com a Funceme, o céu vai variar entre nublado e parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões e deve permanecer desta forma até sexta-feira, 17

Pelo menos 81 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7 horas dessa terça, 14, e as 7 horas desta quarta-feira, 15, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As chuvas devem continuar pelos próximos dias.

O município de Paraipaba (posto: Paraipaba), no litoral do Pecém, teve o maior índice pluviométrico com 68.2 milímetros (mm) de chuva, seguido por Paracuru (Posto: Paracuru), com 52 mm, e São Gonçalo do Amarante (Posto: Cagado), com 50mm. Veja o gráfico:



As chuvas devem continuar até o fim da semana

De acordo com a previsão do tempo da Funceme, o céu vai variar entre nublado e parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões e deve permanecer desta forma até sexta-feira, 17.

As chuvas mais expressivas devem ocorrer nas regiões do Centro-Norte do Estado. Já o Centro-Sul do Ceará tende a ter chuvas isoladas, em especial nesta quarta-feira, 15.

Ainda segundo com dados da Funceme, o mês de fevereiro de 2023 não chegou à metade da média normal de chuvas para o período, que é de 118.6 mm. Até o momento, o mês acumula uma média de 45.2 mm.

Três açudes estão com sangrando

Entre os 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) cearenses, apenas três estão com capacidade máxima, são eles: Caldeirões, em Saboeiro; Germinal, em Palmácia; e Rosário, em Lavras da Mangabeira.

Além disso, outros cinco açudes apresentam volume acima de 90%, são eles: Muquém, Valério, Aracoiaba, Junco e Tijuquinha. O Estado também conta com 69 açudes com volume abaixo dos 30%.



Serviço

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil do Ceará deve ser acionada via Ciops, pelo número 199

