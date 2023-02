Ceará tem previsão de chuvas até esta sexta-feira, 17

Até a próxima sexta-feira, 17, o Ceará tem condições favoráveis para chuvas em todas as macrorregiões. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é esperado a "manutenção da instabilidade atmosférica", o que que favorece as precipitações.

As chuvas com mais intensidade serão registradas nas regiões do centro-norte do Ceará pela posição da Zona de Convergência Intertropical e as chuvas mais isoladas devem acontecer nas regiões centro-sul, inclusive para esta quarta-feira, 15.

Previsão do Tempo para o Estado

Para esta quinta-feira, 16, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuvas na área Litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité. Para o Cariri cearense, Sertão Central e Inhamuns o céu varia entre parcialmente nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas.

Na madrugada, a chuva fica na Faixa Litorânea, Maciço de Baturité, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Pela manhã, a chuva se concentra na Faixa litorânea, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns. Já durante a tarde, na Faixa Litorânea, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. À noite, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Cariri e Ibiapaba.

Para a sexta-feira, a previsão é que o céu varie de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Na madrugada, as precipitações se concentram no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Pela manhã, na Faixa litorânea e Maciço de Baturité. Durante a tarde no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Jaguaribana e Maciço de Baturité; e a noite Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Fortaleza e Região Metropolitana

Para a madrugada e manhã de quinta-feira, 16, o céu fica majoritariamente nublado com chuvas. As condições de instabilidade atmosférica tem ligação com a posição da Zona de Convergência Intertropical.

Na madrugada e manhã de quinta, a previsão é céu nublado a parcialmente nublado com chuva. A tarde, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Depois, à noite, céu parcialmente nublado a poucas nuvens.

Na sexta-feira, 17, a previsão para a madrugada e a manhã é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Tarde e noite, céu parcialmente nublado a poucas nuvens.

